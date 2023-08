Amerikaanse centrale bank klaar voor verdere renteverhogingen

De Amerikaanse centrale bank is bereid om de rente verder op te trekken als dat nodig zou blijken en is van plan om de kosten om te lenen hoog te houden tot de inflatie duidelijk richting het doel van 2 procent zakt. Dat heeft voorzitter Jerome Powell vrijdag gezegd.

“Hoewel de inflatie gedaald is na de piek, wat een welkome ontwikkeling is, blijft ze te hoog”, zei Powell tijdens de jaarlijkse conferentie van de Federal Reserve in Jackson Hole, in de staat Wyoming. Er is nog een lange weg af te leggen, benadrukte hij.

Powell suggereerde dat de Fed de rente onveranderd kan houden bij de volgende vergadering in september. Dat is ook wat beleggers verwachten. Hij gaf aan dat “voorzichtig” te werk kan worden gegaan.