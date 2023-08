Uit het oog, niet uit het hart: in ‘Made in Belgium’ videobelt onze man/vrouw met iemand die het Belgisch voetbal verliet. Vandaag: Yves Vanderhaeghe (53), trainer bij Al-Faisaly in de Saudische tweede klasse. Over het bioritme van de Saudi’s, zijn flirts met KV Oostende en Birger Verstraete en geld, geld, geld.