Kritiek hebben of opstaan tegen de desastreuze “speciale militaire operatie” kan verstrekkende gevolgen hebben, zelfs voor wie bij Poetin een voetje voor had. Het hoeft niet altijd zo dramatisch af te lopen als bij Jevgeni Prigozjin, maar er zijn voorbeelden te over dat het Kremlin weinig genade kent. Ook deze Russen vielen in ongenade bij hun president.