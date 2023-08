Parket wil minderjarige verdachten van ‘drillrapmoord’ als volwassenen laten berechten

De twee 16-jarige verdachten in het dossier van de zogenaamde ‘drillrapmoord’ werden in de loop van december van vorig jaar opgepakt. De Aalstenaars worden er samen met hun meerderjarige stadsgenoot Saffi N. van verdacht de 16-jarige Antwerpenaar Steven B. te hebben opgewacht aan zijn woning in Borgerhout, hem te hebben achtervolgd en hem met verschillende messteken te hebben gedood. De drie tieners hebben hun rol ondertussen ook toegegeven en verklaarden dat ze alle drie messteken aan het slachtoffer gegeven hebben. Ook toen Steven al op de grond lag kreeg hij nog verschillende messteken. (Lees verder onder de foto)

Een van de minderjarigen toont hoe hij Steven B. met een mes achtervolgde. — © jhs

Sinds hun arrestatie zitten de twee minderjarigen in een gesloten instelling, ze werden daar geplaatst door de jeugdrechter. Meerderjarige Saffi N. zit in voorhechtenis in de gevangenis. Uit goede bron vernam onze redactie dat het parket van Oost-Vlaanderen aan de jeugdrechter zal vragen om de twee minderjarigen uit handen te geven. De zitting bij de jeugdrechtbank zal in de loop van oktober plaatsvinden.

LEES OOK. “We herkennen het portret dat van onze zoon geschetst is niet. Dat is heel pijnlijk”: ouders van doodgestoken Steven B. (16) spreken voor het eerst

De feiten speelden zich in Antwerpen af, maar het is de jeugdrechter in Dendermonde die over de vordering moet beslissen. Dat komt omdat minderjarige delinquenten onder toezicht van een jeugdrechter uit hun eigen arrondissement geplaatst worden. Tijdens de zitting waar het parket de uithandengeving gaat vorderen zullen de advocaten van de twee minderjarigen en de nabestaanden van Steven B. ook aan het woord komen.

“Zou een geruststelling zijn”

“Wij gaan ons verzetten tegen die vordering tot uithandengeving”, reageert Dirk De Maerschalck, advocaat van een van de minderjarige verdachten. De Maerschalck benadrukt dat voor een eventuele uithandengeving niet zozeer de ernst van de feiten een rol speelt. “Er moet gekeken worden naar de behandelbaarheid van de minderjarige. Mijn cliënt deed het goed op school en was niet aan lager wal geraakt. Hij gaat nog lange tijd begeleiding nodig hebben, maar we verzetten ons tegen een berechting als volwassene.” Advocaat Kjell Verleysen, die voor de tweede minderjarige optreedt, wilde niet reageren.

LEES OOK. Belgische drillrapper getuigt over het tot voor kort nog onbekende milieu: “De driller die Steven B. heeft neergestoken, is een koning”

“Voor de familie van het slachtoffer zou het een geruststelling zijn als de minderjarigen uit handen gegeven worden”, reageert advocaat Ali Acer die de familie van Steven B. bijstaat. “Die jongens hebben Steven koelbloedig vermoord, met een assisenproces kan er rechtvaardigheid geschied worden.” (Lees verder onder de foto)

Slachtoffer Steven B. — © rr

Bij het parket in Dendermonde wilde men niet reageren op de vordering tot uithandengeving. Het parket van Antwerpen, bevoegd voor de meerderjarige verdachte, kan enkel kwijt dat het onderzoek naar de moord op B. nog lopende is. De moord kaderde in een dispuut tussen twee drillrapgroepen, eerder had een van de minderjarigen uit Aalst in Antwerpen een messteek gekregen. Volgens de familie van Steven B. was hij geen bendelid en wilde hij enkel bemiddelen.

Assisenproces heel uitzonderlijk

Als de minderjarigen uit handen gegeven worden bestaat de kans dat ze voor het hof van assisen berecht zullen worden. Een uithandengeving op zich is al uitzonderlijk, in 2020 werden over het hele land slechts twintig minderjarigen uit handen gegeven, waarvan vijf in Antwerpen. Dat blijkt uit statistieken van het college van hoven en rechtbanken.

Minderjarigen die een assisenproces krijgen zijn nog zeldzamer. Het gebeurde in het verleden met Adam Giza die de fatale messteken gaf aan Joe Van Holsbeeck toen die zijn mp3-speler niet wilde afgeven in het station Brussel-Centraal in 2006. Ook Björn Moons, die in 2004 als 16-jarige aan het Netekanaal in Viersel jogster Ingrid Van Regenmortel (32) wurgde, werd uit handen gegeven en kwam voor assisen. Hij kreeg er dertig jaar cel, de maximumstraf voor een uit handen gegeven minderjarige.