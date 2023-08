Bekende worstelkampioen plots overleden op 36-jarige leeftijd

© Icon Sportswire via Getty Images

De Amerikaanse worstelaar Bray Wyatt is maandag op 36-jarige leeftijd overleden na een hartaanval.

Wyatt, wiens echte naam Windham Rotunda was, stond ook bekend als ‘The Fiend’ en worstelde eerder onder de artiestennaam ‘Husky Harris’. Wegens medische redenen had de drievoudige WWE-wereldkampioen sinds begin dit jaar al niet meer in de ring gestaan.

Volgens verslaggever Sean Ross Sapp van Fightful.com zou het coronavirus een bestaande hartaandoening hebben verergerd en is Wyatt overleden na een hartaanval.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, schrijft “diepbedroefd” te zijn en betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van Bray Wyatt.

Via een bericht op X, het voormalige Twitter, brengt ook WWE (World Wrestling Entertainment) hulde aan de worstelaar.

Bray Wyatt was niet de eerste worstelaar in de familie: zijn grootvader Blackjack Mulligan, vader Mike Rotunda en zijn ooms Barry Windham en Kendall Windham worstelden ook, net als zijn jongere broer Bo Dallas.

