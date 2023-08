Bpost ziet weer topmanager vertrekken

Henri de Romrée startte in 2018 als financieel directeur bij bpost. In 2022 werd hij CEO van E-Logistics North America. Eind vorig jaar was hij ook eventjes CEO ad interim van de hele groep, nadat Dirk Tirez een stap opzij had gezet in verband met het onderzoek naar onregelmatigheden binnen het postbedrijf.

Het vertrek van Romrée volgt enkele weken na dat van Kathleen Van Beveren, CEO E-Logistics Eurasia. Het onderzoek naar verdachte toestanden rond verschillende overheidscontracten is nog niet klaar, maar de raad van bestuur en Van Beveren “zijn het erover eens dat het lopende complianceonderzoek binnen bpost een impact heeft op haar rol”, zo zei bpost toen.

Huidig interim-CEO van bpost Philippe Dartienne, voorheen financieel directeur, neemt de voormalige post van Van Beveren momenteel al tijdelijk waar. Hij zal nu ook de verantwoordelijkheid over E-Logistics North America op zich nemen.

Onder de Noord-Amerikaanse activiteiten van bpost valt met name de Amerikaanse e-commercedochter Radial, waarvan de Romrée ook CEO is. Die functie gaat over naar huidig operationeel directeur Laura Ritchey.