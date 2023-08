Directeur van British Museum neemt ontslag na reeks diefstallen

De directeur van het British Museum heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt naar aanleiding van een reeks diefstallen uit de collecties van het museum. De zaak was bijzonder pijnlijk voor een van de meest prestigieuze cultuurinstellingen van de wereld.

Hartwig Fischer, die sinds 2016 op post is, had eerder gezegd dat hij volgend jaar zou vertrekken. Maar de druk op de Duitse kunsthistoricus, de eerste niet-Brit aan het hoofd van het British Museum, nam toe sinds op 16 augustus bekend werd dat een reeks stukken van de collecties verdwenen waren, waarvan sommige uit de 15e eeuw voor Christus.

Het museum “heeft duidelijk niet gereageerd zoals het had moeten doen” toen het op de hoogte werd gebracht van de diefstallen van 2021, zei Fischer in een mededeling. “De verantwoordelijkheid voor deze nalatigheid ligt uiteindelijk bij de directeur.”

“De toestand waarmee het museum te maken heeft, is bijzonder ernstig. Ik ben er oprecht van overtuigd dat het zich hierover zal zetten en er sterker zal uitkomen”, aldus nog de directeur.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat een medewerker van het museum was ontslagen omdat meerdere voorwerpen waren “verdwenen, gestolen of beschadigd”. Volgens Britse media gaat het om meer dan 1.500 stuks. Onder meer gouden juwelen en edelstenen die dateerden uit de periode van de 15e eeuw voor Christus tot de 19e eeuw na Christus. De items werden bewaard in een magazijn voor academisch onderzoek en waren niet te zien voor bezoekers.

Het British Museum is een van de meest bezochte musea ter wereld en een van de populairste toeristische attracties in Londen.