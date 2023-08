Parket-generaal vraagt opheffing onschendbaarheid Filip Dewinter na rijden door rood licht

Dewinter postte vrijdag op Twitter een foto van het proces-verbaal van de verkeersovertreding en meldde: “Het Gentse parket vraagt de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid omdat… ik aan 27 km/per uur door rood licht ben gereden, zonder ongeval, zonder intoxicatie, zonder strafblad… niks! Na 42 jaar rijbewijs, sorry maar kan gebeuren. Een hele procedure terwijl boete ook had gekund en veel kosten zou besparen..”

Uit het pv blijkt dat Dewinter op 29 juli om 17.07 uur met zijn Maserati op de John F. Kennedylaan in de richting van Gent door het rood licht reed. Het licht stond al 4,2 seconden op rood en Dewinter reed met een gecorrigeerde snelheid van 27 kilometer per uur toen hij geflitst werd. Het gaat om een overtreding van de derde graad, maar om Dewinter voor de politierechtbank te laten verschijnen voor die overtreding moet zijn parlementaire onschendbaarheid eerst opgeheven worden.

Het Gentse parket-generaal bevestigt de vraag tot opheffen van de onschendbaarheid maar geeft geen details over de motivering. Het Vlaams Parlement zal nu moeten beslissen over de opheffing, die in het geval van een verkeersovertreding meestal aanvaard wordt. Dewinter zelf meldt dat hij voorstander was om een minnelijke schikking te betalen, maar het gerecht wil dat hij voor de politierechtbank verschijnt. Daar riskeert hij een geldboete tot 4.000 euro en een rijverbod van minstens acht dagen.