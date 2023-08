De Lijn verwacht geschrapte ritten vanwege personeelstekort tot einde jaar: vooral Antwerpen en Mechelen getroffen

De Lijn heeft meer details bekendgemaakt over de busritten die vanaf 1 september worden geschrapt wegens personeelstekorten. De Vlaamse vervoersmaatschappij verwacht dat de bijsturing tot het einde van het jaar van kracht zal blijven, zegt ze in een persbericht.

De lijst van buslijnen waarop De Lijn het aantal ritten tijdelijk verlaagt, is het langst in de regio’s Antwerpen en Mechelen. Maar ook op buslijnen in de omgeving van Gent, Kortrijk, Turnhout, Hasselt en Brussel grijpt de vervoersmaatschappij in.

De impact zou beperkt blijven tot 0,75 procent van het aanbod. “Op bepaalde routes met een groot aanbod wordt de frequentie enigszins verlaagd zonder dat dit aanzienlijke problemen veroorzaakt. Drukke lijnen en schoolritten worden gevrijwaard”, aldus de vervoersmaatschappij.

De bedoeling van de maatregel is een betrouwbare dienstverlening te kunnen aanbieden, in plaats van onverwacht ritten te moeten schrappen.

De Lijn is niet de enige vervoersmaatschappij met personeelstekorten. Ook spoorwegmaatschappij NMBS schrapte om die reden ritten de voorbije maanden. Sinds begin 2022 rijden er bijvoorbeeld maar drie IC-treinen per uur meer tussen Brussel en Antwerpen. Vanaf 4 september zullen het er weer vier zijn, maar elders schrapt de NMBS wel nog bepaalde ritten.