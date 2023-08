Verboden, vergund en dan toch weer verboden. Wiepke en Rita van eethuis Karoot klagen in een open brief de ‘mallemolen’ aan. — © JID

GENT

Eerst mocht het niet. Dan weer wel. En toen moest het toch weer weg. Het terras van een restaurant in de Brugse Poort zit al twee jaar verwikkeld in een juridische strijd. Het gaat om amper vijf tafeltjes in een rustige binnentuin. “Er zijn niet eens klachten.”