12 jaar cel voor Schot die fietser aanrijdt en lichaam begraaft

De 31-jarige Alexander McKellar reed in september 2017 de 63-jarige fietser Tony Parsons aan op de A82 in de buurt van het dorpje Bridge of Orchy. Parsons was op dat moment bezig aan een fietstocht van 167 kilometer voor het goede doel. De man werd voor het laatst gezien aan een hotel om 23.30 uur, maar daarna was er geen spoor meer van hen. Jarenlang werd er uitvoerig naar de man gezocht, maar zijn verdwijning bleef een mysterie.

Tot het lichaam van Parsons uiteindelijk gevonden werd in januari 2021. Agenten wisten waar ze moesten zoeken door aanwijzingen van de voormalige vriendin van McKellar. De man had de feiten aan haar opgebiecht en haar getoond waar hij samen met zijn tweelingbroer het lichaam had begraven.

De vrouw liet een blikje Red Bull achter op de plek om later de locatie aan de politie te kunnen aanwijzen. De man zou niet op slag dood geweest zijn, maar had wel ernstige verwondingen waardoor hij nog slechts een halfuur in leven zou geweest zijn. McKellar liet de man achter en ging zijn tweelingbroer halen om later het lichaam van Parsons op een andere plek te begraven.

Alexander McKellar kreeg deze week 12 jaar cel opgelegd. “Hij is geen slechte man. Hij erkent dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan dat de familie Parsons onnoemelijk veel leed heeft berokkend. Hij zou alles doen om de beslissing die hij in september 2017 nam te veranderen, maar hij kan de klok niet terugdraaien”, zei zijn advocaat in de rechtbank.

Zijn broer Robert kreeg een celstraf van vijf jaar en drie maanden. Zijn advocaat sprak van een “misplaatste loyaliteit aan zijn broer”. “Hij heeft bittere spijt van zijn ongevoelige en laffe daden.” (sgg)