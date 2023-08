Vincent Kompany zoekt Belgische club om talenten te stallen en mikt weer op KV Kortrijk

Burnley zoekt een feeder club, een club waar ze jonge talenten kunnen stallen om te rijpen. Manager Vincent Kompany kijkt daarvoor naar de Belgische markt en dus is KV Kortrijk weer een optie. Er is nog geen deal.

Nu Burnley weer in de Premier League voetbalt, zoekt het een club om jonge overbodige spelers zoals pakweg Samuel Bastien te stallen. De piste Beerschot lag even op tafel, maar op het Kiel staan ze niet te springen om nog deel uit te maken van een consortium van clubs. Zoals Sheffield nu hun moederclub is: dat willen ze niet langer. Daarom lonkt Vincent Kompany opnieuw naar KV Kortrijk. Burnley was enkele maanden geleden al geïnteresseerd en Besnik Hasi was toen zelfs een optie als trainer, maar finaal koos KVK voor de Kaminski Groep als overnemer. Een miskleun, want dat ging finaal niet door.

Pirard komt

In het Guldensporenstadion kijken ze voorlopig de kat uit de boom. Al is de situatie na de competitiestart met 0 op 12 uiteraard niet rooskleurig en lijkt er nood te zijn aan iets of iemand op het schip op de goeie koers te krijgen. Ondertussen is er wel een nieuwe doelman onderweg. Lucas Pirard (28), de tweede keeper van Union, legde al zijn medische tests af bij Kortrijk en kan een contract tekenen voor 2 seizoenen met een optie. Pirard kwam in totaal zes keer in actie voor Union. Er komt dus gestaag versterking bij, maar het is in sommige transferdossiers ook soms afwachten wat er mogelijk is en of er al dan niet naar Burnley moet worden gekeken. (jug, ec, pjc, dige)