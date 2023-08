Vliegtuig van Brussels Airlines geraakt door blikseminslag: geen gewonden

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat vrijdagvoormiddag van Brussel op weg was naar Tel Aviv, is geraakt door een blikseminslag. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig moest rechtsomkeer maken en opnieuw landen in Brussel. Het toestel liep lichte schade op, er vielen geen gewonden.

De blikseminslag was het gevolg van het felle onweer dat vrijdagvoormiddag over het land trok. Na de inslag werd de standaard veiligheidsprocedure gevolgd: het vliegtuig keerde omstreeks 11 uur terug naar de luchthaven van Zaventem, om daar onderworpen te worden aan een technische controle. Behalve lichte schade aan de neus van het toestel, bleek alles in orde te zijn.

“De veiligheid van onze passagiers en crew is nooit in het gedrang geweest”, zegt woordvoerder Joëlle Neeb. “Sommige passagiers zijn intussen al vertrokken met een alternatieve vlucht richting Tel Aviv, anderen vertrekken later vanavond, zaterdag of zondag.”

Het vliegtuig zelf is intussen grondig geïnspecteerd geweest en mag opnieuw vliegen. Vrijdagavond staat een vlucht naar Londen gepland. Volgens de woordvoerder is het “uitzonderlijk” dat een vliegtuig geraakt wordt door bliksem.