Kan OHL Anderlecht van de troon stoten zonder Nicky Evrard? Kroont Tine De Caigny zich tot topschutter? Onze reporter blikt vooruit op de start van de vrouwencompetitie

De Jupiler Pro League is intussen al even op gang getrokken. Tijd voor onze Women’s Scooore Super League om ook van start te gaan. Alles wat u kan verwachten van de vrouwencompetitie leest u hier.

1. Welke ploeg maakt aanspraak op de titel?

Ook dit seizoen is het onmogelijk om naast RSCA Women te kijken. De vrouwen van Anderlecht moesten vorig seizoen lang achtervolgen, maar in de play-offs kwam de ervaring van de meervoudige landskampioen bovendrijven en pakte paars-wit alsnog de zesde landstitel op een rij.

De komende maanden kan Anderlecht grotendeels voort teren op de kwaliteit van vorig seizoen. Lore Jacobs ontbolsterde de voorbije maanden en is aan boord gebleven. Hetzelfde geldt voor Sarah Wijnants, Laura Deloose en Stefania Vatafu: ook zij zijn er nog steeds. Bovendien is Laura De Neve, de rots in de branding achterin, opnieuw fit. Kortom, de meeste sterkhouders zijn op post gebleven. Waarom zou Anderlecht het dan niet opnieuw kunnen dit seizoen?

Anderlecht won de afgelopen zes seizoenen de landstitel. — © BELGA

2. Wie zijn de uitdagers?

Al twee jaar op een rij legt OH Leuven het vuur aan de schenen van Anderlecht. Vorig seizoen waren ze er in Leuven bijzonder dicht bij, maar lieten de speelsters van OH Leuven het compleet afweten in de play-offs. Feit is dat als OH Leuven zo blijft voortdoen, die eerste titel in de clubgeschiedenis vroeg of laat in orde komt.

3. Zitten er smaakmakers tussen de nieuwelingen?

De terugkeer van Tine De Caigny naar België is echt wel een kwaliteitsinjectie voor onze competitie, waar Anderlecht van zal profiteren. De Red Flame is polyvalenter dan ooit -bondscoach Ives Serneels posteerde haar zelfs al centraal achterin. Ook op het middenveld kan ze uit de voeten, maar bij Anderlecht lijkt het toch de bedoeling dat ze voorin voor extra slagkracht moet zorgen. De Caigny zelf hoopt na een moeilijk seizoen bij Hoffenheim vooral haar spelplezier terug te vinden.

Tine De Caigny kwam in het verleden ook al uit voor Anderlecht. — © BELGA

Naast De Caigny bij Anderlecht keerde nog een andere Red Flame terug naar België. Grote concurrent OHL haalde niemand minder dan Julie Biesmans. Zij heeft bakken ervaring opgedaan bij PSV en wordt zonder twijfel een sterkhouder op het Leuvense middenveld.

4. Welke vertrekkers gaan we missen?

Gouden Schoen Nicky Evrard, uiteraard. Het tweede deel van vorig seizoen verliep dan wel iets minder van een leien dakje voor de (ex-)doelvrouw van OH Leuven, ze heeft intussen bewezen dat ze veel in haar mars heeft. Bij absolute topclub Chelsea gaat ze op zoek naar nieuwe horizonten. Het jonge talent Jill Janssen trok de deur bij OH Leuven eveneens de deur achter zich dicht. Zij koos voor een buitenlands avontuur bij het Duitse Hoffenheim.

Nicky Evrard is de Gouden Schoen van 2023. — © Vel

Ook Anderlecht-doelvrouw Justien Odeurs zal gemist worden. Zij was stilaan onderdeel van het meubilair bij RSCA Women, maar hing na het afgelopen seizoen haar handschoenen aan de haak. Altijd kleurrijk in haar interviews, altijd een zekerheid in doel.

5. Naar welke ploeg(en) kijken wij uit?

Club YLA en wel om één specifieke reden: het debuut van Heleen Jaques als clubcoach. De ex-Red Flame verdiende al strepen als jeugdcoach van de nationale vrouwenploegen. Nu waagt ze haar kans in de Super League. Jaques is tactisch sterk en staat bij Club YLA voor haar eerste job als clubtrainer. Play-off I is eigenlijk bijna een must voor Club, overtreft Jaques de verwachtingen en zet ze een nieuwe stap in haar carrière?

Heleen Jaques speelde in het verleden ook zelf nog in het shirt van Club Brugge. — © VDB

6. Moet u nog iets weten?

Zoek niet naar Eendracht Aalst in de Super League dit seizoen. De club had het al langer op verschillende vlakken moeilijk en besloot om de vrouwenploeg op te doeken. Daardoor krijgen we weer een competitie met tien in plaats van elf ploegen.

7. Waar kan ik de Super League bekijken?

Elke zaterdag om 13u30 op Eleven.