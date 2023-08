Drie toppers uitgesteld: ‘Europese’ clubs krijgen rust én Anderlecht kan zowaar op kop komen

Dit had een pittig voetbalweekend kunnen worden, maar de toppers Club Brugge-RC Genk, Antwerp-AA Gent en de Brusselse derby RWDM-Union zijn uitgesteld om onze teams optimale kansen te gunnen in Europa.

Willen we straks vijf Belgische clubs in Europa? Antwerp pakte tegen AEK Athene een goeie uitgangspositie om de poules van de Champions League te halen, Union heeft tegen Lugano uitzicht op de Europa League en AA Gent, RC Genk en Club Brugge hebben de deur naar de groepsfase van de Conference League al een flink eind geopend.

Om die clubs optimale kansen te geven om zich te kwalificeren, worden hun competitiematchen die dit weekend gepland waren uitgesteld en krijgen ze rust.

Dat gebeurt elk jaar en het dient ook om de Belgische coëfficiënt in Europa op te krikken. Hoe meer teams, hoe beter. Wanneer die competitiewedstrijden dan zullen worden ingehaald, is nog niet bekend. Dat zal ook afhangen van welke teams zich effectief kwalificeren voor de poules.

Anderlecht-Charleroi

De topper van dit weekend is dus Anderlecht-Charleroi. De Brusselaars kunnen daar voor het eerst in lange tijd nog eens vier competitiematchen op rij winnen en met een match meer gespeeld zelfs de leiding in het klassement nemen. Of verhindert ex-coach Felice Mazzu dat plan? (jug)