Bange nacht voor buurtbewoners: rivier dreigt buiten oevers te treden, brandweer verdeelt zandzakjes

In Lauw was vrijdagavond de situatie kritiek doordat de Jeker erg hoog stond, tot tegen de onderkant van de bruggen. De brandweer verdeelde zandzakjes aan de inwoners om zich te beschermen voor het geval dat de Jeker buiten de oevers zijn treedt.

In Lauw in de Schutterijstraat steeg de Jeker tot tegen de brug. — © Dirk Roefflaer

De gevulde zandzakjes werden verdeeld in de Brugstraat, Kraaibroek en Nullenaren. In de Nullenaren stroomde het water al in de weilanden en was de straat ondergelopen. Vier paarden werden geëvacueerd en een kalf zou zijn verdronken, volgens een bewoner.

Om 21 uur werden nog geen huizen bedreigd. Wel was de situatie erg kritiek. Het wachtbekken was al sinds 19 uur overvol en er kwam nog altijd water vanuit Wallonië door de Jeker. De inwoners van de lager gelegen gebieden gaan een bange nacht tegemoet.