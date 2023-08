Aantal ongevallen met speed pedelecs nog nooit zo hoog als vorig jaar: “We mogen deze cijfers niet negeren”

De verkoop van speed pedelecs boomt. Met maar liefst 17.592 nieuwe inschrijvingen was 2022 een recordjaar. Maar ook het aantal ongevallen met een speed pedelec was nog nooit zo hoog. In 2022 vonden er maar liefst 658 plaats in Vlaanderen. Dat zijn bijna twee ongevallen per dag. In 2017 lag dat aantal op slechts 49.

“We mogen deze cijfers niet negeren”, zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). “Het is positief dat steeds meer mensen de auto inruilen voor de fiets. Maar we moeten duidelijk meer oog hebben voor de verkeersveiligheid van fietsers. De Vlaamse regering moet dringend werk maken van betere fietspaden.” Daar waar geen veilige fietspaden zijn in de bebouwde kom, wil Vooruit de snelheidslimiet voor speed pedelecs verlagen naar 30 km per uur. Op die plekken zouden speed pedelecs van de partij ook verplicht op de weg moeten rijden.

“Een snelheidsbeperking van 30 km per uur opleggen, dat laten we aan de lokale besturen over”, klinkt het bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Elke weg is anders. Zij kunnen het beste inschatten waar zo’n limiet nodig is.” Peeters maakt zich wel sterk dat ze al veel inspanningen levert om de fietsveiligheid in Vlaanderen op te krikken. “We hebben deze legislatuur 1,4 miljard euro vrijgemaakt voor veilige fietspaden. Dat is een ongezien hoog bedrag”, zegt de minister. Daarnaast zijn er tal van fietscampagnes. Met de slogan ‘Seg, bedankt!’ bijvoorbeeld wil de minister automobilisten en fietsers oproepen om meer oog te hebben voor elkaar.

Cursus speed pedelec

Maar dat is onvoldoende voor oppositiepartij Vooruit. “Er zouden specifieke campagnes moeten komen voor de speed pedelecs en een cursus die nieuwe gebruikers moet wijzen op de gevaren en risico’s”, zegt Lambrecht. “Het is aan de Vlaamse overheid om die cursussen te organiseren en te betalen. Er is dan wel nog nooit zoveel geld naar fietsers gegaan als nu, de cijfers tonen aan dat het geld niet altijd juist besteed wordt.”

Verkeersexpert Johan Van Mol (UGent) ziet nog een andere oplossing om het aantal ongevallen te doen dalen: snelheidscontroles. “Met cameracontroles kan je bovendien meteen vaststellen of de speed pedelec niet opgedreven is boven het wettelijke maximum van 45 km per uur”, zegt Van Mol. Maar de expert vindt een lagere snelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom geen slecht idee. “Op de jaagpaden waar speed pedelecs sindskort toegelaten zijn, geldt al zo’n beperking. Al zou 15 km per uur nog beter zijn op plekken waar veel gemengd verkeer met voetgangers, gewone (elektrische) fietsen en bakfietsen is.”