Club NXT en Nicky Hayen halen Jong Genk van de troon met volwassen voetbal: “Zo maken we overal kans om te winnen”

Club NXT won vrijdagavond met 0-3 in Geel tegen Jong Genk en haalde de Limburgers van hun wolk na hun recente 6 op 6. Club NXT – met Vermant en Homma in de basis – speelde een volwassen partij en komt nu met twee zeges naast de Limburgers in de rangschikking.

Voor Club-coach Nicky Hayen was Geel geen onbekende omgeving. Hij was er anderhalf jaar aan het werk als trainer en kent het huis. “Zoals altijd lag de grasmat er perfect bij en dit nodigde uit tot een prima partij voetbal”, aldus de Limburger. Het spektakel volgde echter niet helemaal en dat gaf Hayen ook toe. “Het was veeleer een tactische match tussen twee ploegen die een nogal afwachtende houding innamen, maar wij gingen daar wel goed mee om en speelden een erg volwassen match waarin we op de juiste momenten scoorden. Ik ben over de hele lijn tevreden, enkel het voetbal kon dus wat beter. Mijn spelers slagen er alsmaar beter in om te domineren en de match in handen te nemen. Het is geen noodzaak dat wij elke bal vooruit spelen en de groep pikt dat heel goed op.”

No sweat, no glory

Club Brugge staat voor no sweat, no glory en Hayen slaagt er goed in om die waarden ook bij de beloften erin te slijpen. “Er zijn meerdere manieren om een match te winnen, maar strijdlust en inzet moeten er altijd zijn en als we dat kunnen koppelen aan voetballend vermogen, maken we overal veel kans om te winnen. En als het voetballend al eens minder lukt, is het altijd goed om op andere gaven terug te vallen.”

Met 6 op 9 maakte Club NXT dus een prima start in zijn derde seizoen in de Challenger Pro League. De twee zeges kwamen niet toevallig tot stand met het duo Homma-Vermant in de basis. Twee weken geleden waren ze er ook bij tegen Lierse Kempenzonen. Romeo Vermant werd weer uitgeroepen tot man van de match. “We zijn elke keer blij als Romeo erbij is, maar we gunnen hem natuurlijk ook zijn matchen en selecties bij de A-ploeg, want daar gaat het tenslotte om. Met Romeo voorin weet je dat hij altijd strijd en intensiteit levert. En heel doeltreffend is, want ook in Geel scoorde Vermant.”

Hayen ontkende dat Vermant de 90 minuten mocht volmaken omdat de ploeg van Ronny Deila dit weekend vrij is wegens de Europese verplichtingen deze en volgende week. ‘Dat heeft er niks mee te maken, dat wordt wekelijks intern besproken en zorgvuldig ingeschat.”

Prestigematch

Romeo Vermant was uiteraard blij met de zege en zijn doelpunt. Hij stond tegen twee stevige kerels. “Ik denk dat ik mijn mannetje heb kunnen staan en dat schrikte mij niet af. We hadden een goed plan en dat werd perfect uitgevoerd. We scoorden inderdaad op de juiste momenten voor de rust en konden goed de match uitspelen in de tweede helft. Toen werd er gebikkeld en dat ligt mij misschien minder, maar dat hoort er ook bij. Tactisch staan we echter goed en dat is zeker de hand van Nicky Hayen, die de juiste richtlijnen uitdeelt aan iedereen en telkens met een goed plan komt.” Vader Sven kwam zijn zoon, die hij overal ten velde volgt, na de match meteen gelukwensen. “Hij was tevreden en vond ook dat we volwassen hebben gespeeld”, grijnsde Romeo. “Winnen tegen een andere ploeg beloften doet ook altijd deugd, want dit blijft ook wel een prestigeduel.”