Biden over mugshot Trump: “Knappe vent”

De Democratische president is momenteel bezig met een aantal vakantiebezoeken aan de westkust van de VS. Hij kreeg daar vrijdag de vraag van een journalist wat hij van de mugshot van Trump vond. “Ik zag de beelden op televisie”, zei Biden kort. Gevraagd wat hij van de foto vond, zei hij met een grijns op het gezicht: “Knappe vent, geweldige kerel”.

Trump meldde zich donderdagochtend bij de gevangenis van Fulton County, Atlanta. Daar werd hij kort in hechtenis genomen. Trump is aangeklaagd omdat hij geprobeerd zou hebben om de verkiezingsresultaten in Georgia te beïnvloeden.