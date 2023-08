Sterke daling aantal verkeersdoden in eerste jaarhelft

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer op basis van cijfers van de federale politie is het aantal verkeersdoden met 21 procent gedaald in ons land in de eerste 6 maanden van het jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 227 personen kwamen om het leven in deze periode, vorig jaar waren er dat nog 287.

De covidjaren buiten beschouwing gelaten, is dat het laagste aantal ooit, zegt Vias institute zaterdag.

In Wallonië daalde het aantal verkeersdoden het sterkst, van 133 naar 100 (-25 procent), in Vlaanderen was de daling iets minder groot (van 142 naar 122, ofwel -14 procent). In Brussel noteerden we 5 doden in de eerste 6 maanden van dit jaar, ten opzichte van 12 vorig jaar in die periode. Toch sterven nog elke week gemiddeld 9 mensen op onze wegen, wat veel te veel blijft.

Op nationaal vlak daalt het aantal verkeersdoden voor bijna alle categorieën. Toch valt op dat het aantal dodelijke ongevallen waarbij een bestelwagen betrokken is, hoog blijft (29 doden in het eerste semester 2023 ten opzichte van 28 in 2022). Het blijvende succes van e-commerce speelt daarin mogelijk een rol. Het aantal fietsdoden daalde wel stevig van 54 naar 37.

Een eerder verontrustende tendens is dat het aantal doden tijdens weeknachten verdubbeld is (35 doden in het 1ste semester van 2023 ten opzichte van 18 doden vorig jaar tijdens dezelfde periode). Meer dan een derde van die doden viel in de nacht van donderdag op vrijdag, een moment waar sommige mensen al feestvieren.

Bijna voor alle types weggebruikers daalt het aantal letselongevallen. De meest gunstige tendens is te zien bij het aantal ongevallen met elektrische steps (-18 procent). Iets meer dan een jaar geleden zijn de regels verstrengd en mogelijk begint die verstrenging zich nu te vertalen in minder ongevallen.