Antwerpen

Niet alle Antwerpse leerlingen moeten op 1 september weer naar school. Sommige directies hebben ervoor gekozen om al meteen een pedagogische schooldag in te zetten. “Het is een ideaal moment om het team bij te scholen. Zo voorkomen we bovendien dat we extra afwezigen hebben die pas later terugkeren van vakantie”, zegt Peter Verlee van de directie van Sint-Agnes.