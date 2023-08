Ruben en zijn zoon Jarne strooiden vrijdag de assen van Loes uit op drie plekken in de Finse natuur, zoals hier op de berg Lampivaara. Foto: Veerle Bosmans/rr

Loes, de vriendin van weerman Ruben Weytjens die aan darmkanker overleed, heeft vrijdag haar laatste rustplaats gevonden in Lapland. “Loes is uitgestrooid in de Finse natuur, op de plekjes waar ze het gelukkigst was”, vertelt Ruben.