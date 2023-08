Twee Delhaize-winkels gevandaliseerd in Denderleeuw, actiegroep dreigt: “Er zullen nieuwe doelwitten zijn”

De Delhaize-supermarkt en de Proxy Delhaize in Denderleeuw zijn tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag gevandaliseerd. Dat is vernomen van Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Voor beide winkels is een klacht ingediend bij de politie.

De feiten vonden plaats omstreeks 3 uur en zijn vastgelegd op camerabeelden. De Proxy Delhaize werd met verf beklad, bij de Delhaize-supermarkt werden twee ramen ingegooid en werden pek en verf gebruikt.

“Jullie hebben je aangesloten bij de overheersende partij in een sociaal klassenconflict”, luidt de uitgestuurde boodschap van een onbekende groep die verantwoordelijk zegt te zijn voor de aanval aldus Het Laatste Nieuws. “Ze bespotten openlijk de stem van de vakbonden en tonen hun minachting voor de collectieve organisatie van arbeiders. Er zullen nieuwe doelwitten zijn en, bovenal, onze weerstand is niet te stoppen, franchisering of niet”, klinkt het nog volgens de krant.

LEES OOK. Stijn en Laure van ‘kleine’ Delhaize nemen als één van de eersten groot warenhuis over: “De werknemers kunnen gerust zijn”

“Wij betreuren deze feiten”, zegt Dekelver. “Het personeel en de uitbaters zijn geschokt. Het gaat om crimineel gedrag en vandalisme.” Delhaize heeft bij de politie een klacht ingediend voor de feiten aan de supermarkt. De uitbater van de Proxy Delhaize, die binnenkort ook de supermarkt in Denderleeuw zal uitbaten, heeft hetzelfde gedaan voor de Proxy Delhaize.

LEES OOK. Phishing in naam van Delhaize: trap niet in de val van fenomenale ‘kortingskaart’

Zaterdagochtend zijn veertien Delhaize-supermarkten gesloten: elf in Brussel en drie in Wallonië. De supermarktketen stuurt deurwaarders om in Wallonië de winkels zo snel mogelijk open te krijgen en om in Brussel de feiten te laten vaststellen.