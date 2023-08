Voorzitter districtsraad Deurne dient 140 keer meer onkosten in dan districtsburgemeester: “Hij is een mini-Siegfried Bracke”

Deurne

Frank Geudens (Vooruit), voorzitter van de districtsraad in Deurne, heeft de afgelopen twee jaar voor zo’n 3.500 euro aan onkostenvergoedingen ontvangen. Dat is 95% van het totaal aantal uitbetaalde onkosten in het district. Zelfs binnen de eigen coalitie wordt openlijk het woord ‘graaien’ in de mond genomen. “Geudens is als een klein kind dat maar blijft zagen voor een lekstok. Op een gegeven moment geef je hem gewoon zijn goesting”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).