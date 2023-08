Dodelijke schietpartij op parking van cultureel centrum: jongeman sterft, dader springt in Leie om te ontsnappen

Bij een schietpartij in de Henegouwse faciliteitengemeente Komen-Waasten, dat grenst aan West-Vlaanderen, is vrijdagavond één dode gevallen, dat meldt Sudinfo zaterdag. De dader wist te ontsnappen door in de Leie te springen.

Het incident vond vrijdag na middernacht plaats. De brandweer en politie werden met spoed opgeroepen voor een vuurgevecht met gewonden. Het incident vond plaats aan de achterkant van het cultureel centrum MJC, vlak bij een parking.

Volgens de eerste berichten waren twee mensen betrokken bij een ruzie, waarbij een wapen werd getrokken. De situatie escaleerde en er werd geschoten. Ondanks de snelle komst van de hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plekke.

Sprong in de Leie

De dader vluchtte in een auto en raakte daarbij een van de palen van de grensbrug. In paniek sprong de man in de Leie in een poging aan de politie te ontkomen. De politie kwam massaal ter plaatse, ondersteund door de helikopter van de federale politie. De brandweer stuurde verschillende duikers het water in. De indrukwekkende klopjacht had echter geen succes en de dader wist te ontsnappen.

“Ik kan alleen maar zeggen dat er een incident is geweest in het MJC”, reageert burgemeester Alice Leeuwerck. “Er loopt een onderzoek, dus meer informatie kan ik niet geven. Het parket heeft iemand ter plaatse gestuurd en zij zullen het onderzoek leiden en zo snel mogelijk communiceren.” Het parket van Doornik heeft deze zaterdagochtend de zaak overgenomen en was niet bereikbaar, aldus Sudinfo.