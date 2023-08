Rik wordt geboren... in auto op parking van toekomstige crèche: “Ik ving hem op met mijn eigen handen, héél speciaal”

Baby Rik werd na zijn onverwacht snelle geboorte op de parking van de crèche overgebracht naar het UZ Brussel en stelt het goed. — © IF

Ramsdonk/Wolvertem

De geboorte van de kleine Rik wordt een verhaal dat de familie van ouders Bart De Visscher (29) en Yana Slachmuylders (29) uit Ramsdonk nog jaar en dag zullen vertellen. De baby had zoveel haast om op de wereld te komen dat het ziekenhuis niet werd gehaald. Mama Yana beviel uiteindelijk zonder hulp in hun wagen en papa Bart ving zijn zoon op. Het kindje werd uitgerekend geboren op de parking van de crèche in Wolvertem waar hij vanaf volgend jaar naartoe gaat.