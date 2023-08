Geen radioactief materiaal aangetroffen in vissen rond kerncentrale Fukushima

In de eerste stalen afgenomen bij vissen na de lozing van vervuild koelwater van de kerncentrale van Fukushima is geen radioactief tritium aangetroffen. Dat heeft de Japanse regering zaterdag meegedeeld.

De stalen werden vrijdag afgenomen binnen de vijf kilometer van de zone waar het water wordt geloosd, zo meldde het Japanse agentschap voor Visserij.

Uitbater Tepco begon donderdag met het lozen van het vervuild water, wat tot ongerustheid leidde bij vissers en enkele buurlanden. De lozing kreeg nochtans de zegen van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Ook het Japanse ministerie van Omgeving heeft stalen afgenomen. De resultaten daarvan worden zondag verwacht.

LEES OOK. Japan loodst 400 zwembaden nucleair afvalwater in zee: “Dit zal geen nadelen hebben, op één voorwaarde”

Na de kernramp in 2011 werd het water dat werd gebruikt om de kerncentrale af te koelen jarenlang opgeslagen in verschillende opslagtanks. Die raken stilaan overvol, waardoor Tepco besloot om het afvalwater geleidelijk in de oceaan te lozen. Het water wordt nog verder verdund en gefilterd, waardoor er enkel nog een ongevaarlijke hoeveelheid tritium zou moeten overblijven. De komende jaren wordt er in totaal 1,3 miljoen kubieke meter water geloosd.