Al twee meldingen van groepsverkrachting op Mallorca

De feiten zouden zich in de nacht van donderdag op vrijdag hebben afgespeeld in een hotel in Magaluf, een door Britten geliefde badplaats in het zuidwesten van het eiland.

De vrouw stapte vrijdagochtend naar de politie. In het ziekenhuis stelde een arts sporen van seksueel geweld vast.

Drie verdachten werden kort voor hun terugvlucht naar Manchester gearresteerd.

In hetzelfde hotel zou er ook vorige week een groepsverkrachting hebben plaatsgevonden. Voor die feiten werden zeven Fransen en een Zwitser opgepakt.