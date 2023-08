Auto met lachgasflessen aan boord brandt volledig uit op E17: explosies in ruime omgeving te horen

In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 2 uur vatte een wagen vuur op de E17. Toen de brandweerlieden arriveerden, werden ze verrast door luide knallen, die veroorzaakt werden door lachgasflessen in de auto.

Op de E17 richting Gent, een kilometer voor afrit Sint-Niklaas, is zaterdagmorgen een wagen volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer was er van een bestuurder en eventuele passagiers geen spoor. Al snel verschenen dan toch enkele jongeren, die dan wellicht in de wagen zaten.

De brandweer werd verrast toen er zich plots hevige knallen voordeden terwijl ze hun slangen uitrolden om het wrak te blussen. De explosies waren zo luid dat ze in een ruime omgeving hoorbaar waren.

Toen de wagen uiteindelijk geblust was, werd pas duidelijk wat die knallen veroorzaakt had. In het voertuig lagen verschillende flessen lachgas. Rond de wagen werden ook verschillende ballonnen teruggevonden, die dienen om het lachgas te gebruiken.

Als gevolg van de zware explosies werd de snelweg richting Gent korte tijd afgesloten voor het verkeer.