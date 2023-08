Hevig onweer teisterde deze week het islamitische bedevaartsoord Mekka in Saudi-Arabië. Op beelden is te zien hoe bedevaarders en medewerkers meegesleurd worden door rukwinden in de buurt van de Grote Moskee. Ook werd de bekende Abraj Al Bait-toren getroffen door een blikseminslag. De overheid van Saudi-Arabië meldde al dat er geen slachtoffers zijn gevallen, maar de bedevaarders zullen hun reis naar Mekka niet snel vergeten.