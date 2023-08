Duikers zoeken in Schelde tevergeefs naar vermiste vrouw

Verschillende duikteams kwamen in actie om de vermiste vrouw te zoeken in de Schelde. — © ypw

Duikers van de brandweer hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag uren in de Schelde gezocht naar een vrouw die al verschillende dagen vermist zou zijn. Er werd echter niemand aangetroffen en de zoektocht werd gestaakt.

Een vrouw uit de regio van Bornem zou al enkele dagen vermist zijn. Een kennis die haar wagen om 1.30 uur ’s nachts opmerkte aan Driegoten in Hamme, alarmeerde de hulpdiensten. Er werd gevreesd dat de vrouw in het water terecht was gekomen en daarop werd een grootschalige zoekactie op poten gezet.

Met bootjes van de brandweer werd het wateroppervlak afgespeurd. Tegelijk deed de politie onderzoek naar het laatste gsm-signaal van de vrouw. Dat werd opgepikt aan de Schelde, ongeveer ter hoogte van het droogdok van de firma Cordeel in Temse, enkele kilometers stroomafwaarts. Daarom schoot ook hulpverleningszone Waasland in actie. Die kwam met duikers en bootjes ter plaatse om mee te zoeken.

De oever werd lange tijd afgespeurd met een hoogtewerker en schijnwerpers, maar om iets na 4 uur werd de zoekactie zonder resultaat stopgezet.