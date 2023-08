FIFA grijpt in na kus: voorzitter Spaanse voetbalbond geschorst

Luis Rubiales is door wereldvoetbalbond FIFA voor 90 dagen geschorst als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. De schorsing komt er in afwachting van het onderzoek naar zijn kus aan de Spaanse middenveldster Jennifer Hermoso

Rubiales ligt fel onder vuur sinds hij na de gewonnen WK-finale tegen Engeland speelster Jenni Hermoso nadrukkelijk op de mond had gekust. De bondsvoorzitter bood voor het incident zijn excuses aan, maar weigerde af te treden. Donderdag startte de FIFA een tuchtprocedure.

Rubiales mag door de voorlopige schorsing tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau. Hij krijgt, net als de Spaanse voetbalbond RFEF, tevens een verbod om contact op te nemen met Hermoso en haar naaste omgeving.

Het communiqué van de FIFA komt er een dag nadat de Spaanse wereldkampioenes in een gezamenlijk statement hadden bekendgemaakt niet langer voor de nationale ploeg te willen uitkomen uit woede over het gedrag van Rubiales. Die laatste had kort daarvoor in een spoedvergadering aangegeven niet te willen opstappen. Nochtans kreeg hij vanuit heel wat verschillende hoeken bakken kritiek te slikken.

“Met instemming”

De RFEF zorgde zaterdag dan weer voor een nieuwe wending in de saga door te dreigen met juridische stappen tegen Jenni Hermoso en speelstersvakbond Futpro vanwege de verklaring van de speelster dat de kus niet met instemming gebeurde.

Volgens de Spaanse bond loog de intussen geschorste voorzitter niet toen hij tijdens de spoedvergadering verklaarde dat de kus met instemming plaatsvond en Hermoso hem had opgetild tijdens de huldiging van de Spaanse voetbalsters. Het statement bevatte vier foto’s van het incident die moeten aantonen dat Rubiales door Hermoso wel degelijk werd opgetild.