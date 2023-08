Frankrijk maakt 200 miljoen euro vrij om wijn te vernietigen

Er zijn al langer problemen in de industrie door de dalende vraag naar wijn omdat ambachtelijk bier populairder wordt. De overproductie en de economische crisis treft de sector waardoor de overheid besloten heeft in te grijpen.

Het grootste deel van de 200 miljoen euro zal worden gebruikt om overtollige voorraden op te kopen. De alcohol wordt doorverkocht voor gebruik in producten zoals handreinigers, schoonmaakmiddelen en parfum. Er zal ook geld beschikbaar worden gemaakt zodat wijnboeren kunnen overschakelen op andere producten, zoals olijven.

Door het geld in de sector te steken wil de Franse regering vermijden dat de prijzen instorten, klinkt het bij landbouwminister Marc Fesneau. “Zo kunnen wijnmakers weer inkomstenbronnen vinden”.

Ondanks de financiële hulp vanuit een eerste Europese fonds van 160 miljoen euro en de extra hulp van de franse regering, moet de wijnindustrie volgens Fesneau “naar de toekomst kijken, nadenken over veranderingen bij de consument en zich aanpassen”.

Uit gegevens van de Europese Commissie voor het jaar tot juni blijkt dat de wijnconsumptie in Italië met 7 procent is gedaald, in Spanje met 10 procent, in Frankrijk met 15 procent, in Duitsland met 22 procent en in Portugal met 34 procent. Nochtans is de wijnproductie blijven stijgen, de vraag en het aanbod zitten dus niet in evenwicht.