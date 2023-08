Wildplasfilmpje brengt Theo Francken (N-VA) in verlegenheid: “Gênant”

Er is een filmpje opgedoken dat N-VA-Kamerlid Theo Francken in verlegenheid brengt. Daarop is te zien hoe de politicus tijdens een avond uit in Brussel midden op straat plast in een bloembak.

Het filmpje circuleert ondertussen al stevig op sociale media. Zelfs politici van andere partijen maken er zich vrolijk over. Het gaat om een drietal video’s, waarop Theo Francken te zien is die duidelijk een glas te veel op heeft. In één daarvan plast het N-VA-Kamerlid in een bloembak op straat voor de ogen van omstanders. “Jammer dat er geen flikken te bespeuren zijn”, valt te horen in de video.

Gecontacteerd door onze redactie bevestigt Francken dat het wel degelijk beelden van hem zijn. “Van een vrije avond met te veel drank en dom gedrag een jaar geleden, na een zware en stresserende periode. Blijkbaar door iemand vastgelegd. Gênant. Daarmee wil ik het niet goedpraten, maar op het einde van de dag ben ik maar gewoon een mens.” De extreemrechtse website ’t Scheldt bracht ze nu toch naar buiten.

Verjaardagsfeestje

Het is al de tweede keer op een week tijd dat een politicus in verlegenheid wordt gebracht door een plasfilmpje. Op een verjaardagsfeestje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) hebben drie gasten tegen de combi voor de deur geplast. Die stond daar om de drugsmaffia af te schrikken, waarvoor de minister al eens moest onderduiken. Het parket is daar een onderzoek gestart naar smaad tegen de politie.

LEES OOK. Parket start onderzoek nadat dronken gasten tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne tegen politiecombi plassen

Voor Francken is het filmpje vooral lastig omdat hij zich wel vaker kritisch uitlaat over de properheid en het verdere reilen en zeilen van de hoofdstad. Hij gaat er bovendien prat op dat hij eigenhandig de bermen opkuist van thuisbasis Lubbeek. Hij deelt zelf filmpjes op zijn sociale mediakanalen om zich op te winden over mensen die de omgeving vervuilen met sluikstort. Net als over het gebrek aan netheid en hygiëne in de wc’s van de snelwegparkings langs de snelwegen.

Voor het imago van politici is het sowieso een slechte week. Vrijdag maakte Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zelf bekend dat het Gentse openbaar ministerie de opheffing van zijn onschendbaarheid vraagt nadat hij met zijn Maserati door een licht reed dat al 4 seconden op rood stond.