Spektakel! Reuzenhonden Xolo en Bull Machin gaan strijd met elkaar aan in spetterende race

De reuzenhonden van straattheatergezelschap Royal de Luxe namen het deze namiddag tegen elkaar op in een zinderende loopwedstrijd aan de Oudeleeuwenrui in Antwerpen.

Bull Machin en Xolo moesten drie disciplines afwerken: een race tegen de tijd waarbij ze een ongelooflijke snelheid ontwikkelden (zoals te zien is in bovenstaande video), een slalomparcours en een draagproef waarbij de honden opgezadeld werden met tal van objecten (te bekijken in de video onderaan).

Zo moest Xolo meerdere wasmachines meezeulen en Bull Machin zelfs met een omgekantelde bus. En dat leverde heel wat spektakel op en het publiek reageerde laaiend enthousiast. Een voorproefje voor de - nog grotere - race zondag?