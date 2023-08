Geduchte Oekraïense gevechtspiloot komt om bij botsing in de lucht: “De F-16’s zullen wraak voor jou nemen”

Bij een vliegtuigongeluk in Oekraïne zijn drie gevechtspiloten omgekomen. Een van hen is de beruchte Juice, een van de ‘Geesten van Kiev’, die al lang een vurig pleitbezorger was voor de levering van F-16’s. “Nu zal je letterlijk onze hemel beschermen.”

De Geest van Kiev. Het was een legende waarmee de Oekraïners zichzelf moed in praatten tijdens de eerste maanden van de oorlog. Een gevechtspiloot die overal ongezien kon opduiken, die het moedig opnam tegen de Russische overmacht, en die in zijn eentje al veertig vijandelijke toestellen had neergehaald.

Niets van aan, natuurlijk. De Oekraïense luchtmacht deed het al in mei vorig jaar zelf af als een “superheldenmythe”. Het ging niet om één piloot, en evenmin om veertig vliegtuigen. Wel om het “veertigste tactische luchtkonvooi, dat het luchtruim boven de hoofdstad verdedigt”. “Ze verschijnen plots waar ze niet verwacht worden”, klonk het nog.

Sindsdien spreken de Oekraïners over ‘de Geesten van Kiev’. Meervoud. En het is één van die geesten die vrijdag om het leven kwam. “Met verdriet kunnen wij mededelen dat op 25 augustus 2023 een verschrikkelijk vliegtuigongeluk heeft plaatsgevonden in de regio Zjytomyr”, klinkt het op de officiële kanalen van de Oekraïense luchtmacht.

“Pijnlijk en onherstelbaar verlies”

“Tijdens een gevechtsmissie in de lucht kwamen de bemanning van twee L-39-gevechtsvliegtuigen in botsing. Alle drie de piloten zijn helaas dood. Bij de doden is ook een beroemde piloot van de 40ste Tactische Luchtvaartbrigade met het kenteken JUICE. Dit is een pijnlijk en onherstelbaar verlies voor ons allemaal.”

Juice had zich de voorbije maanden ontpopt tot grootste pleitbezorger van de levering aan F-16’s aan Oekraïne, iets waarover lang gedebatteerd en getwijfeld is door de westerse landen. “Elke dag droppen de Russen tientallen van deze bommen op Oekraïense soldaten in de frontlijn en op burgers vlakbij”, klonk het twee weken geleden nog in het Engels op zijn X-account (het vroegere Twitter). “En er is geen mogelijkheid om het te weerstaan, behalve met moderne gevechtsvliegtuigen. Wie gaat mij vertellen dat F-16’s géén kritieke nood zijn voor ons tegenoffensief?!”

Vorige week kwam het groene licht van de VS, producent van de F-16’s, waarna Nederland en Denemarken onmiddellijk toestellen toezegden en er plannen gemaakt konden worden om de Oekraïense gevechtspiloten ervoor op te leiden.

Op sociale media reageren collega-gevechtspiloten diepbedroefd op zijn overlijden. “Je hield van je vogel en woonde in de lucht”, klinkt het. Of: “Nu zal je letterlijk onze hemel beschermen.”

“De oorlog neemt het beste van ons”, schrijft een ander op Instagram. “Andrej was een van de eersten die op de westelijke tv vertelde over het belang van F-16’s. Je bent gehoord. De F-16’s zullen zeker wraak nemen voor jou en alle gesneuvelde soldaten. Aarde aan hemel Juice!”

De L-39’s die tegen elkaar botsten, zijn eigenlijk trainingsvliegtuigen. Maar volgens de Oekraïense luchtmacht ging het wel degelijk om een gevechtsmissie. Over de precieze omstandigheden geeft ze geen details. Zjytomyr, waar de botsing gebeurde, ligt nog ten westen van Kiev en dus ver van het oostelijke front.