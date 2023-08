82-jarige fietser twee dagen na aanrijding overleden

“Het ongeval donderdagnamiddag vond plaats toen de man in de buurt waar hij woont de rijbaan wou oversteken en hij werd gegrepen door een auto die werd bestuurd door een 72-jarige vrouw. De fietser werd achteraan aangereden en kwam ten val. Hij liep daarbij een hoofdletsel op. De ambulance en de MUG dienden de eerste zorgen toe. De fietser werd daarna afgevoerd naar het AZ Jan Palfijn te Gent. In eerste instantie was er geen levensgevaar, zodat de politie de nodige vaststellingen kon verrichten. Zaterdagnamiddag werden we echter op de hoogte gesteld dat de toestand van de fietser was verergerd en hij is overleden. We hebben daarom het parket van de procureur des Konings op de hoogte gesteld en die zullen nu het verkeersongeval verder onderzoeken. De bestuurster van de aanrijdende wagen legde alvast een negatieve ademtest af.”