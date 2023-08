Colombiaans jeugdinternational van Barcelona B voor drie jaar naar KV Oostende

Als jeugdspeler bij een lokale Spaanse club zette hij de schijnwerpers op zichzelf door eens 103 goals te scoren in één seizoen. Daardoor merkte FC Barcelona hem op. Fuentes zette zijn jeugdopleiding verder in ‘La Masia’, het befaamde jeugdcomplex van de Catalanen. Daar was hij een generatiegenoot van onder meer Fati en Gavi. De voorbije twee seizoenen speelde hij met Barca B in de UEFA Youth League, de jeugdige tegenhanger van de Champions League. In november 2021 hevelde Barca-trainer Xavi hem voor het eerst over naar de A-kern om er enkele trainingen mee te doen met het eerste elftal. Fuentes heeft de dubbele nationaliteit Colombiaans-Spaans maar speelt voor de nationale jeugdelftallen van Colombia.

“Fuentes is een typisch product van Barcelona: snel, vinnig, goede voetjes. Hij speelt liefst vanop de linkerflank maar kan ook achter de spitsen uit de voeten. Zijn eerste buitenlandse ervaring zal natuurlijk een aanpassing vergen maar met zijn voetballende kwaliteiten moet hij ons toch meteen een aanvallend surplus kunnen geven”, meent sportief directeur Nils Vanneste (KV Oostende).