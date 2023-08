Mechelse herder Maya was zo verwaarloosd dat ze ook in asiel niet meer te redden viel: “Haar in slaap doen was enige oplossing”

De Mechelse herdershond die vorige week in het dierenasiel van Sint-Truiden werd binnengebracht is overleden. “Na dagen van intensieve verzorging bij de dierenarts en met ondersteuning van een infuus was er maar één dierwaardige oplossing en dat was haar in slaap doen”, vertelt een aangeslagen Philip Zurinckx van de vzw Dierenvrienden.

“Het was onmogelijk om Maya nog te redden”, steekt Philip Zurinckx van wal. “Ondanks de behandeling met het infuus van voeding en vocht bleef het dier achteruitgaan. Maya werd compleet uitgemergeld binnengebracht en was té verzwakt; ze wilde zelf niet meer eten. Om alle verdere ellende voor het dier te besparen hebben we na overleg met de dierenarts besloten Maya te laten inslapen.”

Philip en zijn ploeg van vrijwilligers in het dierenasiel zijn er stil van. “De harten van ons, van de hulpdiensten en van vele Truienaren bloeden. Dag in dag uit strijden we tegen dierenverwaarlozing en vangen we hulpeloze dieren op. Jammer genoeg was het bij Maya te ver gevorderd.” Hij hoopt dat de dood van het dier mensen nog meer zal laten beseffen dat het in huis nemen van een dier op voorhand goed moet afgewogen zijn. “En laten we onze ogen openhouden voor dieren in de buurt die het minder goed (lijken te) hebben, om ze op tijd te kunnen redden”, besluit Philip Zurinckx.