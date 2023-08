Marc Brys reageert op woedekreten van Leuvense fans: “Ik denk niet dat mijn staf en ik verantwoordelijk zijn voor deze 2 op 15”

LEES OOK. Aanpak van nieuwe coach Florian Kohfeldt slaat aan en brengt Eupen na zege tegen OHL mee aan de leiding

“We hadden respect voor dit Eupen”, opende Marc Brys. “We wisten waar hun sterke punten lagen met de snelheid en infiltratie uit de tweede lijn.

De strafschop die we tegen kregen was onterecht want er was duidelijk sprake van voorafgaand buitenspel. Dit is de vijfde strafschop die we incasseren en dat bepaalt telkens mee het spelbeeld”, zuchtte Brys, die wel zijn ploeg in bescherming nam. “We dwongen na de rust liefst dertien kansen af en dan is het niet onlogisch als er soms ruimte ontstaat. Maar ik heb veel respect voor de manier waarop mijn groep het week na week aanpakt in deze moeilijke situatie.”

De fans keerden zich tijdens de match niet voor de eerste keer tegen Brys. In Eupen werd er wel voor het eerst ‘Brys out’ geroepen. De Antwerpenaar probeert er rustig bij te blijven. “Dat lijkt mij niet onlogisch met 2 op 15, als je vroeger met zo’n rapport thuiskwam, zwaaide er ook wat. Maar hier kennen we de oorzaken en we zullen ze niet blijven herhalen want dan worden het excuses. We zijn gewoon niet compleet, we lieten wel vijf sleutelspelers vertrekken en het was lang wachten op een spits. Die is er nu met Jonathan Braut Brunes, maar die jongen is als het ware amper 3 uur bij ons en was deze intensiteit niet gewoon in Noorwegen. En een killer in de box missen we nog altijd. Topclubs hoeven bij de start niet compleet te staan, die halen dat wel in, voor middenmoters is dat een pak moeilijker.”

Het sierde Brys in de Oostkantons dat hij rustig en sereen bleef en de moeilijke vragen niet uit de weg ging. Ooit maakte hij in Sint-Truiden een identieke situatie mee en vloog toen met zijn hele staf aan de deur. “Ik hoop dat men hier de hele situatie beter kan inschatten. Ik denk niet dat onze staf hier slecht werk levert en voor verantwoordelijk kan gesteld worden. Maar het is niet aan mij om daarover te oordelen, daar zijn anderen voor bevoegd. Nogmaals, ik kan alleen maar hopen dat ze dit op een juiste manier evalueren.”