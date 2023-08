Charles De Ketelaere laat even zien hoeveel klasse hij heeft (maar verliest met Atalanta), Cyriel Ngonge scoort tegen AS Roma

Op de tweede speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Atalanta zaterdag met 2-1 verloren bij Frosinone. Charles De Ketelaere, door AC Milan uitgeleend aan Atalanta, mocht bij de rust zijn opwachting maken.

Na slechts vijf minuten kwam Frosinone, vorig jaar kampioen in de Italiaanse tweede klasse, op voorsprong via Abdou Harroui. Atalanta probeerde de rug te rechten, maar nog voor het halfuur verdubbelde Frosinone de score dankzij centrale verdediger Ilario Monterisi. Gian Piero Gasperini, de trainer van Atalanta, kon het niet langer aanzien en bracht twee nieuwe namen na rust, onder wie De Ketelaere. Die dolde vervolgens even met een knappe actie.

Hij zag dan hoe Duvan Zapata vlak voor het uur de aansluitingstreffer kon scoren. De ploeg uit Bergamo ging daarna nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet.

Frosinone en Atalanta tellen zo na twee wedstrijden elk drie punten.

Hellas Verona verrast AS Roma dankzij Ngonge

Op de tweede speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Hellas Verona zaterdagavond verrassend gewonnen tegen AS Roma met 2-1. Cyril Ngonge scoorde het tweede doelpunt voor Verona.

Hellas Verona, dat vorig jaar nipt de degradatie kon ontwijken, kwam al na vier minuten op voorsprong via Ondrej Duda. Roma ging op zoek naar de gelijkmaker, maar op slag van rust zorgde Cyril Ngonge (ex-Club Brugge) voor de 2-0.

Na rust gaf Aouar de Romeinen meteen wat hoop met een snelle aansluitingstreffer. Het werd nog zweten voor Verona, zeker toen Hien vijf minuten voor tijd een rode kaart onder de neus geschoven kreeg, maar scoren lukte niet meer.

In de stand staat Verona na twee speeldagen samen met Milan aan de leiding met zes op zes. Roma staat pas dertiende met één punt.

Ramazani en Almeria pakken in extremis eerste punt

Op de derde speeldag in La Liga heeft Almeria zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld bij Cadiz. Largie Ramazani mocht bij Almeria invallen na rust.

De partij tussen de twee Spaanse kneusjes brak pas open in de tweede helft. Na 50 minuten kreeg Edgar Gonzalez van Almeria zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven. Het inspireerde de thuisploeg om meteen ten aanval te trekken. Geen tien minuten later stond het 1-0, dankzij Luis Hernandez (59.). Cadiz kon zijn voorsprong niet uitbreiden en dat zouden ze zich beklagen. In de 95e minuut zorgde Kaiky Melo uit het niets voor de gelijkmaker en meteen ook de eindstand.

Door het gelijkspel mag Almeria een eerste punt bijschrijven waardoor het de rode lantaarn doorgeeft. Cadiz staat met vier punten achtste.