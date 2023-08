Vier doden na schietpartij in Jacksonville (Florida)

Een schutter zou zaterdag het vuur hebben geopend op voorbijrijdende wagens en zich vervolgens hebben verschanst in een Dollar General-winkel aan Kings Road, waar hij ook nog slachtoffers zou hebben gemaakt.

De lokale politie ging nog niet in op een verzoek om commentaar, maar burgemeester Donna Deegan bevestigde aan lokale media dat er “meerdere doden” zouden zijn gevallen. Volgens Fox News gaat het om vier doden.

Verdere details zijn momenteel niet bekend, maar naar verluidt zou de dader om het leven zijn gekomen. Over zijn motief is nog niets bekend. “De mensen in onze gemeenschap lijden pijn en daar hebben ze alle recht op”, zo verklaarde raadslid Ju’Coby Pittman. “Dit slaat nergens op, ik ben op dit moment heel boos.”

De VS beschikken over meer individuele wapens dan inwoners, vooral dankzij het gemak waarmee Amerikanen er toegang toe hebben. Eén op de drie volwassenen bezit er minstens één wapen en bijna één op de twee volwassenen woont in een huishouden waar er minstens één aanwezig is. Het gevolg ervan is het zeer hoge sterftecijfer door vuurwapens in de VS.