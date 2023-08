CHALLENGER PRO LEAGUE. Lommel behoudt perfect rapport, Beveren kan opnieuw niet winnen

Op de derde speeldag in de Challenger Pro League, de Belgische tweede klasse, heeft SK Beveren opnieuw niet kunnen winnen. Het verloor zaterdagavond bij Patro Eisden met 2-1.

Beveren, dat vorig jaar de promotie op een haar na miste, begon aan het seizoen met één op zes. De ploeg van Wim De Decker moest dus dringend op zoek naar een overwinning, maar in een aangename eerste helft vielen geen doelpunten. Enkele minuten na rust was het wel meteen prijs. Beveren kreeg de bal niet weg na een vrije trap en Dansoko (49.) mocht van dichtbij binnenkoppen. Beveren reageerde vrijwel meteen. Na een knappe aanval stond Koyalipou (58.) alleen voor doel en kon er zo makkelijk 1-1 van maken. Beveren leek meteen te willen gaan voor een tweede doelpunt, maar kreeg dan het deksel op de neus wanneer Corstjens (88.) een vrije schop aan de tweede paal binnentikte. Door de nederlaag staat Beveren veertiende met één schamel puntje. Patro Eisden staat knap vierde met zes punten.

Nog in de Challenger Pro League heeft Lommel voor de derde keer op rij gewonnen. De Limburgers waren met 1-0 te sterk voor Deinze. In een vrijwel gelijkopgaande partij viel het enige doelpunt vlak voor het uur. Na een knappe actie van Vancsa stond Sales (59.) vrij en die rondde de aanval af met een droge knal in de onderhoek. Beide ploegen konden nadien niet meer tot scoren komen.

In de stand is Lommel de fiere leider met een perfect rapport. Deinze staat pas twaalfde met drie punten.