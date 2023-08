Met magnifieke pre-assist voor... zichzelf: Lionel Messi viert MLS-debuut met goal en zege voor Inter Miami

Na zijn vele goals en assists in de Leagues Cup en de US Open Cup heeft Lionel Messi nu ook z’n rekening geopend in de Major League Soccer. Messi vierde z’n competitiedebuut op bezoek bij New York Red Bulls en zorgde net voor affluiten voor de 0-2 eindstand.

Waar hij de afgelopen wedstrijden steevast in de basis begon, zat Messi in zijn eerste competitiewedstrijd voor Inter Miami op de bank, net als z’n maatje Sergio Busquets. Zij zagen hoe ploegmaat Diego Gomez er in de eerste helft 0-1 van had gemaakt op bezoek bij New York Red Bulls, waar Dante Vanzeir ontbrak.

Op het uur mochten Messi en Busquets invallen. Inter Miami had het in de beginfase van de tweede helft namelijk knap lastig tegen de ploeg uit New York en kon de creativiteit van het duo wel gebruiken. Dat loonde ook, want in de 89e minuut zorgde Messi zelf voor de 0-2 eindstand. Hij zette zelf de aanval op met een prachtig balletje, kreeg hem terug van Benjamin Cremaschi en werkte het simpel af.

En zo blijft de perfecte reeks van Messi bij zijn nieuwe club duren. Sinds de Argentijn er voetbalt, heeft Inter Miami niet meer verloren. Zo won het al de Leagues Cup, haalde het de finale van de US Open Cup en boekt het nu ook een belangrijke zege in de MLS. Inter Miami staat namelijk slechts 27e van de 29e ploegen, maar heeft door het succes in de net genoemde toernooien wel wat matchen minder gespeeld dan de concurrenten.

Ook voor Lionel Messi zelf blijft het maar draaien in de Verenigde Staten. De Argentijnse wereldkampioen zit in negen optredens voor de club van David Beckham aan elf doelpunten en drie assists. Donderdag staat zijn MLS-debuut in eigen huis op het programma, tegen Nashville.

Ook de bodyguard was er terug bij:

Messi’s goal werd ook op Times Square gevierd: