Motorrijder gedood bij schietpartij in Kopenhagen

Bij een vuurgevecht in de Deense hoofdstad Kopenhagen is één persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer zou een lid van een motorbende zijn.

Bij de schietpartij, die zaterdagavond plaatsvond in de wijk Christiania, raakten volgens de politie ook vier anderen gewond. Het dodelijke slachtoffer is een 30-jarige man die volgens de politie een bekende was bij motorbendes.

Er worden twee verdachten gezocht nadat ze op de vlucht sloegen. In de buurt zijn intussen wel twee personen gearresteerd, maar over hun mogelijke betrokkenheid bij het incident is nog niets bekend.

De politie zegt verder nog dat de schietpartij mogelijk het gevolg is van een geschil tussen motorbendes, dat mogelijk verband houdt met drugshandel.