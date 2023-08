3 mariniers komen om na crash van Amerikaanse legerhelikopter in Australië

Bij de crash van een helikopter van het Amerikaanse leger tijdens een oefening in het noorden van Australië zijn drie mariniers om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het Amerikaanse leger.

“Er waren in totaal 23 mensen aan boord”, zo staat te lezen in de verklaring van het leger. “Drie mariniers stierven en twintig anderen raakten gewond. Vijf van hen liepen zware verwondingen op.” Ook Michael Murphy, politiecommissaris voor de Northern Territories, bevestigde dat er vijf mariniers per vliegtuig naar het ziekenhuis werden gebracht.

Alleen Amerikaanse soldaten waren betrokken bij de crash van de Osprey, een hybride toestel met horizontale of verticale start.

De crash vond plaats tijdens de Predator’s Run 2023, een oefening op de Tiwi-eilanden ten noorden van Darwin, waaraan 2.500 militairen deelnemen.

Vorige maand stortte een Australische militaire helikopter in zee voor de oostkust van het land tijdens militaire oefeningen van ongeveer tien landen. Daarbij kwamen vier Australiërs om het leven.