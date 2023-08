Maaseik/Hasselt

Kinderen die moeilijk gedrag stellen negeren of op de ‘stoute stoel’ zetten? Geen goed idee, schrijft de Hasseltse kinder- en jeugdpsychologe Katelijne Van Lommel in een nieuw boek. “Van sommige opvoedkundige principes vraag je je af in welke ivoren toren ze bedacht zijn.”