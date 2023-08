Nia Elyn en AA Gent houden landskampioen Anderlecht op doelpuntloos gelijkspel: “We voerden het plannetje van de coach perfect uit”

Het fraaie resultaat is een mentale opsteker voor de Gentse vrouwen, die alvast uitkijken naar de uitwedstrijd van zaterdag bij het bescheiden WS Woluwe. “We hebben dit punt niet gestolen”, zegt aanvoerster Nia Elyn. “We voerden het plannetje van de coach perfect uit. We hielden het centrum goed gesloten en gaven de sleutelspeelsters van Anderlecht zo weinig mogelijk ruimte. Het was ook opletten geblazen voor de afstandsschoten van paars-wit. Onze doelvrouw Riet Maes speelde een foutloze wedstrijd en bevestigde dat ze in uitstekende conditie verkeert. Ze had een groot aandeel in dit gelijkspel, maar het was vooral een beloning voor een collectief sterke prestatie.”

Bij AA Gent kwamen de drie van Anderlecht overgekomen speelsters allemaal in actie: Zarah Taillieu, Silke Speeckaert en Jenna Van De Keere. Zij zorgden er mee voor dat de Buffalo’s een puntje konden pakken tegen hun ex-ploeg. “We hebben vooral geprobeerd om ons eigen spel te spelen en ons niet te veel aan de tegenstander aan te passen”, analyseert de 19-jarige Elyn. “Wij staken enkele keren de neus aan het venster, maar konden geen grote uitgespeelde kansen creëren. Ik kreeg zelf een goede schietkans, maar die werd afgeblokt. Een Gentse zege zou gevleid geweest zijn.”

Titelconcurrent

Op 9 september trekt Gent naar OH Leuven, dat ook een titelkandidaat is. In die optiek is het belangrijk dat er tegen WS Woluwe geen punten te grabbel worden gegooid. “Het punt tegen Anderlecht verliest veel van zijn waarde als we tegen WS Woluwe niet winnen”, beseft Nia Elyn. “We moeten absoluut vermijden dat we er zoals vorig seizoen een offday hebben. We kwamen toen niet verder dan een teleurstellend 2-2-gelijkspel. Dat puntenverlies heeft ons in de eindafrekening gelukkig niet zuur opgebroken. De coach zal deze week iedereen met beide voeten op de grond zetten. We zouden met vier punten op zes met veel vertrouwen naar OH Leuven kunnen afreizen.”

Nia Elyn is met haar 19 jaar de jongste aanvoerster in de Super League. Ze is de opvolgster van Chloë Van Mingeroet, die wegens de te moeilijke combinatie werk-voetbal naar KV Mechelen trok. “Het doet enorm veel deugd dat mijn ploegmakkers en de sportieve staf mij de aanvoerdersband gunnen”, reageert de centrale verdedigster. “Ik ben aan mijn negende seizoen bij AA Gent toe en voel me hier thuis. Mijn hart is volledig blauw-wit gekleurd. Ik ben jong, maar op leiderscapaciteiten staat geen leeftijd. Ik wil iedere wedstrijd een extra boost aan de ploeg geven. Ik probeer vooral de nadruk te leggen op een positieve sfeer. Een goede teamspirit is de basis voor positieve resultaten. Ik had met de U19 van de Red Flames een teleurstellend Europees kampioenschap achter de rug omdat ik weinig speelminuten kreeg. Ik heb geprobeerd om dat snel achter mij te laten en me vol op AA Gent te concentreren.”