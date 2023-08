Ontgoochelde Marc Grosjean lijdt met SK Deinze tweede nederlaag in drie wedstrijden: “We misten een dosis geluk in de afwerking”

SK Deinze verloor met 1-0 bij leider Lommel SK en heeft met drie punten op negen zijn competitiestart gemist. Het was voor de Tigers de tweede nederlaag in drie duels na het verlies op de openingsdag bij Patro Eisden. SK Deinze staat nu voor thuismatchen tegen FC Luik en FC Seraing – twee duels die moeten worden gewonnen om de aansluiting met de top van de rangschikking niet te verliezen.

Coach Marc Grosjean koos voor dezelfde elf die vorige week met 1-0 van KV Oostende hadden gewonnen. Lennart Mertens zat niet in de selectie. De diepe spits was onvoldoende hersteld van een elleboogstoot tegen het hoofd in de partij tegen Oostende. Nieuwkomer Victor Alvarez kampt nog met een blessure aan de quadriceps en reisde ook niet mee naar Limburg. Steve De Ridder was na zijn blessure wel weer wedstrijdfit.

Na een kansarme eerste helft viel er na de rust meer te beleven. Thuisdoelman Yari De Busser hield Teo Quintero en Sven Braken van een doelpunt. Christophe Janssens trof met een voorzetschot de onderkant van de lat. Lommel SK toonde zich veel efficiënter in de zone van de waarheid. Arthur Sales maakte het winnende doelpunt met een lage schuiver, waardoor Lommel voor de derde keer op rij met 1-0 won.

Geen verwijten

“Ik zag mijn ploeg op een hoog niveau presteren”, reageert Marc Grosjean. “We hadden deze wedstrijd zeer goed voorbereid. Ik kan mijn spelers niets verwijten. Zij hebben gedaan wat ik gevraagd had. We misten een dosis geluk in de afwerking en botsten op een uitstekende keeper, die zijn ploeg behoedde voor puntenverlies. Bovendien werd ons door de scheidsrechter een zuivere strafschop onthouden. Souleymane Anne pakte met een lange solo uit en werd in het strafschopgebied duidelijk foutief afgestopt. Die fase had de wedstrijd een andere richting kunnen geven. We zijn tot het einde verwoed op zoek gegaan naar een doelpunt. De gelijkmaker hing in de lucht, maar we hebben onszelf opnieuw te weinig beloond.”

Laurent Lemoine maakte deze zomer de overstap van Lommel naar Deinze. Hij verbroederde na afloop met zijn ex-ploegmakkers en baalde om de zure nederlaag. “Lommel is een goede ploeg. Ze hadden ook nog veel kwaliteit op de bank zitten”, aldus de 25-jarige centrale verdediger. “Wij verdienden nochtans absoluut niet te verliezen. Dit bewijst dat ook wij over een sterk team beschikken. We creëerden voldoende kansen om de drie punten mee naar huis te nemen. Ik ben ontgoocheld over het resultaat, maar er valt weinig op onze prestatie aan te merken.”

“Wij verdienden absoluut niet te verliezen. Dit bewijst dat ook wij over een sterk team beschikken” Laurent Lemoine

“We hadden na drie matchen op meer dan drie punten gehoopt, maar we moeten positief blijven”, gaat Lemoine verder. “We hebben tegen Patro Eisden niet van een betere tegenstander maar van onszelf verloren. We moesten tegen de promovendus de hand in eigen boezem steken, hoewel wij er ook minstens een punt verdienden. We trokken tegen KV Oostende met 1-0 aan het langste eind, maar hadden voldoende kansen om met een ruimere marge te winnen. De efficiëntie moet omhoog, maar we moeten zeker niet beginnen te twijfelen.”