Onweer veroorzaakt schade in Polen, Tsjechië en Slovakije

De brandweer werd zaterdag en zondag opgeroepen voor duizenden incidenten. De meeste werden veroorzaakt door bomen die op wegen, auto’s, elektriciteitsleidingen of huizen vielen, of door daken die door de wind waren afgerukt, en door ondergelopen straten en kelders. Tienduizenden huishoudens zaten tijdelijk zonder elektriciteit.

Alleen al in Polen telden de brandweerkorpsen ongeveer 2.700 operaties van zaterdag tot zondagochtend, zo meldde de nieuwszender TVN24 zondag. In de zuidoostelijke Poolse provincie Karpaten, die zwaar werd getroffen, werden meer dan 78.000 huishoudens in en rond de stad Debica zaterdagavond van elektriciteit afgesloten omdat alle vier de hoogspanningsleidingen die naar de regio leiden, tegelijkertijd uitvielen.

Als gevolg daarvan moest de intensive care van het ziekenhuis in de stad worden geëvacueerd en werden meerdere spoedpatiënten naar andere ziekenhuizen gebracht. In Podkarpackie werden ook minstens vijf gewonden gemeld bij weergerelateerde ongevallen. In de aangrenzende regio Klein-Polen meldden brandweerlieden dat ongeveer 150 daken van huizen beschadigd waren, waarvan er meer dan 30 volledig weggerukt waren. Soortgelijke schade werd gemeld in andere regio’s van Polen.

In Tsjechië zaten zondagochtend meer dan 30.000 huishoudens zonder elektriciteit, meldde het persbureau CTK. Meerdere spoorlijnen waren geblokkeerd door omgevallen bomen en talrijke wegen stonden blank. De landbouw meldde zware schade door wind en hevige regen, waarbij vooral hopvelden werden getroffen.

Ook in Slovakije waren belangrijke wegverbindingen afgesloten door omgewaaide bomen of overstromingen, vooral in het noorden. Zaterdagavond zaten meer dan 40.000 huishoudens zonder elektriciteit. Omdat belangrijke hoogspanningslijnen door bergachtige bossen lopen, was het soms tijdrovend om zelfs maar de plek van de lijnbeschadiging te bereiken, meldde het persbureau TASR.